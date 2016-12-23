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Home
Live
VIDEOS
Bay Khdui
Bandhan
Bulbulay
Bewaqoofian
Dilli Walay Dularay Babu
Ghayal
Khuda Mera Bhi Hai
Muqabil
Moray Saiyaan
Mere Hamnawa
Waada
Mein Mehru Hoon
Naimat
Rishta Anjana Sa
Saheliyaan
Tum Milay
Yeh Ishq
Archives
Aap Kay Liye
Tum Meri Ho
Besharam
Khoat
Anabiya
Dillagi
Mera Yaar Miladay
Rung Laga
Pyare Afzal
Chup Raho
Dusri Biwi
Ijazat
Roag
Ishq Parast
Teri Chah Mein
SEE MORE
Jeeto Pakistan
GOOD MORNING PAKISTAN
Hot Shots
Blogs
Schedule
Drama Reviews
Drama’s OST
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Shah
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